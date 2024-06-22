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Полиция Берлина задержала нескольких фанатов после стычки в фан-зоне на Евро-2024

Полиция Берлина задержала нескольких фанатов после стычки в фан-зоне на Евро-2024
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Берлинская полиция задержала нескольких болельщиков, которые вступили в конфликт со стюардами на контрольно‑пропускном пункте у фан‑зоны возле Бранденбургских ворот, организованной для Евро-2024. Об этом сообщает аккаунт полиции Берлина в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, конфликт произошёл между «преимущественно польскими фанатами» и стюардами. Эти болельщики кидали в полицейских бутылки и камни. В ответ на эти действия сотрудники правоохранительных органов использовали дубинки, перцовые баллончики. В результате, полиции Берлина удалось задержать нескольких человек, однако их точное количество не раскрывается.

Некоторые из сотрудников полиции и болельщиков получили ранения, но им была оказана медицинская помощь.

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