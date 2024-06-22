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Экс-вратарь сборной Чехии Кински: матч с Грузией — решающий для обеих команд

Экс-вратарь сборной Чехии Кински: матч с Грузией — решающий для обеих команд
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Бывший голкипер сборной Чехии Антонин Кински высказался о предстоящем матче своей национальной команды с Грузией в рамках 2-го тура группового этапа Евро-2024.

«Тяжело ответить, кто фаворит в матче Чехия — Грузия. Для обеих команд это решающая игра. Все знают, что не должны проигрывать, чтобы иметь шансы выйти из группы. Сборной Чехии не будет легко — нам будет очень тяжело. В грузинской команде есть очень неплохие игроки, особенно в нападении, и они хорошо сыграли с Турцией. Это будет тяжёлая игра, но мы надеемся на хороший результат.

Оптимизма в первом матче с Португалией не было. Мы весь матч оборонялись и за 90 минут очень мало атаковали. Было много критики. Поэтому я надеюсь, что матч с Грузией сложится для Чехии по-другому», — сказал Кински в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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