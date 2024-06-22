Вратарь сборной Украины Лунин назвал главного фаворита Евро-2024

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин ответил на вопрос о том, кто является главным фаворитом Евро-2024.

«Кто фаворит на победу на Евро? На данный момент — Испания», – приводит слова Лунина ua.tribuna.com.

Национальная команда Испании по футболу на чемпионате Европы выступает в группе F. В двух стартовых турах испанцы набрали шесть очков из шести возможных.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места в группе, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Действующим чемпионом Европы является Италия.