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Дешам высказался об упущенных голевых моментах Гризманна в матче Франции с Нидерландами

Дешам высказался об упущенных голевых моментах Гризманна в матче Франции с Нидерландами
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос, как он относится к тому, что нападающий французской национальной команды Антуан Гризманн не реализовал два явных голевых момента в матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Нидерландами (0:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 0
Франция

«Я бы больше переживал, если бы у него не возникало моментов. Гризманн сыграл лучше, чем в первом матче, однако его немного подвела техника, что непривычно. Сегодня он располагался на поле выше, потому что в полузащите у нас играли три футболиста», — приводит слова Дешама Marca.

Сборная Франции в этой встрече имела два явных голевых момента. Оба они на счету Гризманна, которому партнёры дважды отдавали мяч под удар с близкого расстояния. В одном случае форвард наступил на мяч, не смог его обработать и вовсе не пробил по воротам, во втором его удар не получился плотным, и голкипер «оранжевых» Барт Вербрюгген сумел отвести угрозу.

Календарь матчей Евро-2024
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Атмосфера перед матчем Нидерланды — Франция на Евро-2024:

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