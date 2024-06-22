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Стала известна позиция «ПСЖ» по ситуации с задолженностью перед Мбаппе в размере € 100 млн

Стала известна позиция «ПСЖ» по ситуации с задолженностью перед Мбаппе в размере € 100 млн
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На текущий момент «ПСЖ» и представители бывшего нападающего французского гранда Килиана Мбаппе ведут переговоры с целью урегулировать ситуацию с тем, что парижский клуб имеет задолженность перед футболистом по зарплате в размере € 100 млн. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, наиболее вероятно, что стороны смогут договориться, и как только их адвокаты придут к соглашению, «ПСЖ» выплатит Мбаппе всю положенную ему сумму денег.

Напомним, ранее авторитетное французское издание L'Équipe сообщило, что французский гранд не выплачивал Мбаппе заработную плату и различные бонусы с апреля 2024 года. Подчёркивалось, что сторона 25-летнего футболиста направила «ПСЖ» официальное уведомление с требованием выплатить деньги.

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