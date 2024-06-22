«Боруссия» может приобрести игрока сборной Турции вместо Матсена — Фабрицио Романо

Защитник сборной Турции и «Фенербахче» Ферди Кадыоглу может стать игроком дортмундской «Боруссии», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, в игроке заинтересован новый главный тренер «шмелей» Нури Шахин. Переговоры с «Фенербахче» уже состоялись.

Игроком заинтересовались после того, как появилась информация о том, что защитника «Челси», выступавшего за «Боруссию» на правах аренды в прошедшем сезоне, перехватила «Астон Вилла».

Напомним, в минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 21 млн.