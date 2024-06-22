Шаронов рассказал, как изменилась сборная Испании при Луисе де ла Фуэнте

Бывший защитник сборной России Роман Шаронов поделился мнением о том, как изменилась испанская национальная команда при новом тренере Луисе де ла Фуэнте, который возглавляет её с января 2023 года.

«Ярковыраженных тактических трендов и новшеств на этом Евро не наблюдаю. Но в каждой сборной видна рука тренера. Могу сказать про Нагельсманна, в игре Германии прослеживается его стиль.

Испания поменялась по сравнению с предыдущими турнирами. Сейчас они играют более вертикально, больше проникающих передач. Это и более эффективно. Каждый видит футбол по-своему, но для меня сборная Испании тактически изменилась в лучшую сторону. Футбол де ла Фуэнте более сбалансированный: они не играют только вертикально или только в контроль», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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