Агент Шпилевский: нельзя сказать, что во втором сезоне в «Арисе» Кокорин оправдал ожидания

Известный белорусский агент Николай Шпилевский поделился мнением о выступлении российского нападающего Александра Кокорина за «Арис». Команду из Кипра возглавляет сын Шпилевского Алексей.

«Чьей идеей было пригласить Кокорина? Президента клуба. Он общался на эту тему с Алексеем, сын четко обозначил, что хочет видеть Сашу в команде, какие у него у нему требования. Все понимали, что есть бэкграунд, но уже в первом сезоне Кокорин оправдал ожидания на 99,9 процента. Чего нельзя сказать о втором сезоне», – приводит к Шпилевского «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 900 тыс. В составе «Ариса» Кокорин был признан лучшим футболистом Кипра в 2023 году и лучшим игроком сезона-2022/2023.