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Экс-игрок «Динамо» Корчагин: в начале сезона Лунёв будет основным вратарём

Экс-игрок «Динамо» Корчагин: в начале сезона Лунёв будет основным вратарём
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Бывший футболист «Сент-Этьена Б», «ПСВ» и московского «Динамо» Эрик Корчагин высказался о переходе голкипера Андрея Лунёва в стан бело-голубых.

«Что касается трансфера Лунёва, то как практика показывает, если покупают футболиста, то в любом случае он будет играть, так как на него потратили деньги. На мой взгляд, в начале Лунёв будет основным вратарём «Динамо», а потом, кто будет сильнее, тот и будет играть. Будет конкуренция», — сказал Корчагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошедшем сезоне Лунёв провёл в составе «Карабаха» 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 43 мяча. Голкипер перешёл в «Карабах» из «Байера» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн. 32-летний Лунёв стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат. 5 июня азербайджанский клуб сообщил, что голкипер покинул команду после истечения срока действия трудового договора. Вчера, 18 июня, «Динамо» объявило о переходе Лунёва.

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