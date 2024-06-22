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Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешёл в ульяновскую «Волгу» на правах аренды

Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешёл в ульяновскую «Волгу» на правах аренды
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Голкипер московского ЦСКА Владимир Шайхутдинов перешёл в ульяновскую «Волгу» на правах аренды до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба армейцев в социальных сетях.

Перед уходом в аренду 20-летний голкипер продлил контракт с ПФК ЦСКА до лета 2028 года с опцией продления еще на сезон. Соглашение с «Волгой» предусматривает возможность возвращения вратаря зимой.

«Желаем Володе успешных выступлений!» – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Напомним, Шайхутдинов воспитанник Академии ПФК ЦСКА, двукратный чемпион МФЛ в составе молодежной команды. 15 мая 2024 года он дебютировал за основу в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Шайхутдинов отстоял игру на ноль и был признан лучшим игроком встречи.

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