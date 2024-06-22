Ашветия: Хвича в первой игре на Евро немного волновался, поэтому у него не всё получилось

Бывший нападающий сборной Грузии Михаил Ашветия поделился ожиданиями от матча между грузинской национальной командой и сборной Чехии.

«Грузины хорошо провели матч с турками. Чехия – очень дисциплинированная команда, которая хорошо выходит из обороны в атаку. Грузию ждёт тяжёлая игра, но на чемпионате Европы слабых команд не бывает. Надеюсь, что Грузия добьётся успеха и порадует болельщиков.

Хвича в первой игре немного волновался, поэтому у него не всё получилось. Думаю, в матче с чехами он будет более уверенным и даст результат», – приводит слова эксперта Metaratings.

Сегодня, 22 июня, на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия) состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Грузии и Чехии. В качестве главного арбитра встречи выступит немец Даниэль Зиберт. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Национальные команды Грузии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Турцией.

В 1-м туре Грузия проиграла Турции со счётом 3:1, а Чехия на последних минутах упустила ничью в матче с Португалией (1:2).