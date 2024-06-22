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Грузия — Чехия: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Грузия — Чехия: стартовые составы команд на матч Евро-2024
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Сегодня, 22 июня, на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Грузии и Чехии. В качестве главного арбитра встречи выступит немец Даниэль Зиберт. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Грузия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Грузия: Мамардашвили, Двали, Кашия, Кверквелия, Цитаишвили, Кочорашвили, Меквабишвили, Чекветадзе, Какабадзе, Кварацхелия, Микаутадзе.

Чехия: Станек, Крейчи, Голеш, Зима, Доудера, Провод, Соучек, Барак, Цоуфал, Шик, Хитил.

Трансляция матча Грузия — Чехия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Национальные команды Грузии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Турцией.

В 1-м туре Грузия проиграла Турции со счётом 3:1, а Чехия на последних минутах упустила ничью в матче с Португалией (1:2).

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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