Челебадзе: Грузии в матче с Чехией вернётся везение, которого не было раньше

Бывший футболист «Динамо» Тбилиси и Батуми, а также экс-игрок сборной СССР Реваз Челебадзе высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 между Грузией и Чехией.

«Со всей душой ожидаю, что Грузия возьмёт три очка в матче с Чехией. Другого исхода нет, ребятам обязательно надо быть готовым дать бой, а остальное зависит от всевышнего, как бог захочет. Мы хотим победить, поэтому болеем за нашу команду и спасибо вам, что вы тоже поддерживаете Грузию.

Я думаю, что у чехов в этой игре не больше шансов, чем у нас. Шансы будут 50 на 50, но сборная Чехии — хорошая команда. Если говорить профессионально, то будет равный матч, а непрофессионально хотел бы, чтобы Грузия победила (смеётся).

Может быть, в матче с Чехией на нашу сторону вернётся то везение, которого не было в игре с Турцией. Но чехи — здоровые физически футболисты. Если мы им не уступим по физическим параметрам, то хуже не сыграем и выиграем этот матч», — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.