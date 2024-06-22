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Грузия сыграла вничью с Чехией на Евро, Калинская вышла в финал Берлина. Главное к вечеру

Сборная Грузии поделила очки в матче с Чехией на Евро-2024, теннисистка Анна Калинская вышла в финал турнира в Берлине, Ландо Норрис завоевал поул на Гран-при Испании. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 22 июня.

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