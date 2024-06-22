Грузия сыграла вничью с Чехией на Евро, Калинская вышла в финал Берлина. Главное к вечеру

Сборная Грузии поделила очки в матче с Чехией на Евро-2024, теннисистка Анна Калинская вышла в финал турнира в Берлине, Ландо Норрис завоевал поул на Гран-при Испании. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 22 июня.
Футбол
«Пари НН» объявил о подписании контракта со Станиславом Магкеевым
Сборная Грузии сыграла вничью с Чехией в матче Евро-2024
2DROTS обыграли «Амкал» в серии буллиталити и вышли в 1/2 финала Медиалиги
Сборная Португалии разгромила Турцию в матче Евро-2024
Теннис
Арина Соболенко впервые за карьеру снялась с турнира во время матча
Хуркач обыграл Зверева в двух сетах на турнире в Галле и вышел в финал
Анастасия Потапова в двух сетах уступила Айле Томлянович в полуфинале турнира в Бирмингеме
Хачанов вместе с американцем Фритцем вышел в финал парного турнира в Лондоне
Анна Калинская вышла в финал турнира в Берлине, обыграв Викторию Азаренко
Бокс/ММА
Россиянин Гаджиясулов одержал победу на турнире UFC on ABC 6
Баскетбол
Сергей Торопов покинул «Зенит»
Авто
Норрис завоевал поул на Гран-при Испании, Ферстаппен и Хэмилтон — в тройке сильнейших
Волейбол
Бразилия сенсационно проиграла Японии в полуфинале женской Лиги наций — 2024
Олимпийский чемпион Юрий Бережко стал игроком «Белогорья»
Лыжи
Чемпион мира Пол Голберг планирует отказаться от участия в «Тур де Ски» — 2024/2025