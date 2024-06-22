«Пари НН» объявил о подписании контракта со Станиславом Магкеевым

«Пари Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с защитником Станиславом Магкеевым по схеме «1+1». За «Пари НН» 25-летний футболист будет выступать под 99-м номером.

«Желаем Станиславу успешных выступлений в составе «Пари НН»!» — написано в телеграм-канале «Пари НН».

Магкеев родился во Владикавказе. Начинал заниматься в школе местного «Спартака», а затем перебрался в Москву – в академию «Локомотива». Выступал за московские команды «Казанка» и «Локомотив». В составе красно-зелёных становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, обладателем Кубка и Суперкубка нашей страны. Всего Магкеев провёл за московскую команду 79 матчей, сыграв в том числе в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

Материалы по теме Эксклюзив Агент Магкеева: у Станислава есть варианты по будущему

Звёздные «ветераны» Евро-2024: