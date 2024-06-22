Дармиан: сборная Италии должна поставить Хорватию в затруднительное положение

Правый защитник сборной Италии Маттео Дармиан поделился мнением о грядущем матче 3-го тура группового этапа Евро-2024, в котором итальянская национальная команда встретится с Хорватией. Игра состоится 24 июня.

«Я думаю, что их желание и гнев [за поражение в матче с Испанией] должны быть и нашими. Нам необходимо проявить правильное отношение и выйти на поле с надлежащим вниманием для того, чтобы поставить их в затруднительное положение. У нас есть всё необходимое для этого», — приводит слова Дармиана Sky Sport Italia.

Напомним, матч Хорватия — Италия пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступит Данни Маккели. Матч начнётся в 22:00 мск.

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