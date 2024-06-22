ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мексика — Ямайка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тошич: в России я не буду играть ни за один клуб, кроме ЦСКА

Тошич: в России я не буду играть ни за один клуб, кроме ЦСКА
Комментарии

Футболист греческой «Ламии» Зоран Тошич заявил о желании завершить профессиональную карьеру в ЦСКА. По словам сербского полузащитника, в России он готов играть только за красно-синих.

«Я пока не завершаю профессиональную карьеру, планирую ещё поиграть. В России я не буду играть ни за один клуб, кроме ЦСКА. Предложения от других команд даже рассматривать не буду.

ЦСКА для меня как дом, я предан этой команде. Хотел бы завершить карьеру в красно-синем клубе», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».

Напомним, Зоран Тошич покинул ЦСКА в 2017 году. Он выступал с московском клубе с 2010 года. В составе команды сербский игрок стал трёхкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка и Суперкубка страны.

Материалы по теме
Тошич: Чалов — это уже не перспективный нападающий, он может играть в лучших лигах Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android