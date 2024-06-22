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Тим Айригбунам перешел в «Эвертон» из «Астон Виллы»

Тим Айригбунам перешел в «Эвертон» из «Астон Виллы»
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20-летний полузащитник «Астон Виллы» Тим Айригбунам перешел в «Эвертон», сообщает пресс-служба ливерпульского клуба на официальном сайте.

Игрок подписал контракт с «ирисками» до июня 2027 года. Сообщается, что стоимость трансфера равна € 9 млн.

«Мне просто не терпится приступить к работе. Я собираюсь выложиться по полной, и мне не терпится показать, что я могу принести этому клубу», — приводит слова Айригбунама пресс-служба «ирисок».

Напомним, в минувшем сезоне 20-летний футболист принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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