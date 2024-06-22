В «Ахмате» рассказали, как удалось сохранить Адиева на посту главного тренера команды

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал ситуацию с подписанием с главным тренером Магомедом Адиевым долгосрочного контракта.

— У Магомеда оставалось полгода контракта, в федерации хотели его продлить. Но наши коллеги понимали, о чём мы говорим, и пошли навстречу нашим просьбам и просьбам Магомеда.

— Сам Адиев больше хотел остаться в «Ахмате»?

— Да. Федерация футбола Казахстана, конечно, не горела желанием его отпускать, но, учитывая наши хорошие отношения, мы сумели с ними договориться, — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».

Напомним, 5 апреля, будучи главным тренером сборной Казахстана, Адиев подписал контракт с «Ахматом» сроком до конца сезона. В начале июня стало известно об уходе Адиева из казахстанской национальной команды, а 21 июня «Ахмат» объявил о подписании долгосрочного контракта с тренером.

«Ахмат» под руководством Магомеда Адиева завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков за 30 матчей.