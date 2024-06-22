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Тренер сборной Турции назвал задачу команды на Евро-2024

Тренер сборной Турции назвал задачу команды на Евро-2024
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Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла рассказал об амбициях своей национальной команды на чемпионате Европы — 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы впервые выиграли стартовый матч на ЕВРО. На последних трех ЕВРО мы вылетали уже на групповом этапе; в прошлый раз мы не набрали ни одного очка. Нашей первой целью была победа в этом матче. Мы его выиграли, теперь хотим выиграть следующий и выйти в плей-офф», — приводит слова Монтеллы пресс-служба УЕФА.

Напомним, в следующем матче Евро-2024 национальная команды Турции встретится со сборной Португалии. Матч пройдёт на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В 1-м туре Турция обыграла Грузию со счётом 3:1, а Португалия вырвала победу в добавленное время в матче с Чехией (2:1)

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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