«Ахмат» на первом летнем сборе сыграет с московским «Динамо» и «Челябинском»

На первом летнем сборе «Ахмат» проведёт два контрольных матча, сообщает пресс-служба грозненцев, 30 июня команда Магомеда Адиева сыграет с московским «Динамо», а 3 июля — с клубом «Челябинск», выступающим во Второй лиге.

Ранее стало известно, что летние подготовительные сборы «Ахмата» пройдут в Новогорске. В учебно-тренировочном центре грозненцы начнут занятия 19 июня. Первый этап подготовки продлится до 3 июля. Вторые сборы состоятся с 7 по 18 июля.

Напомним, «Ахмат» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда Магомеда Адиева набрала 35 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков и занял первое место.