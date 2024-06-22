Сакки: Спаллетти не виноват в поражении сборной Италии от Испании на Евро-2024

Известный специалист Арриго Сакки высказался о матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Испании и Италии. Игра состоялась в четверг, 20 июня. Сборная Испании одержала победу с минимальным счётом 1:0.

«Сразу уточним один момент: Спаллетти не виноват. Он тренер, который работает в сборной меньше года, унаследовал сложную ситуацию и пытается придать стиль стране, у которой его никогда не было. Серия А ему не помогает, большинство команд практикуют старый футбол, не очень соответствующий европейским принципам, игроки с трудом проявляют себя из-за массового присутствия иностранцев. Работа в таких условиях — серьёзная проблема, которую необходимо учитывать при оценке сборной Италии.

Всё закончилось со счётом 1:0 в пользу Испании, но мы должны быть честными и признать, что для нас всё сложилось хорошо, они могли легко забить пять или шесть голов, в то время как мы никогда не были опасны против Уная Симона. Я сразу понял, что это будет сложный вечер. Италия казалась растерянной, почти запуганной, и такое отношение является результатом менталитета, который итальянцы всегда носили в себе. Мы не умеем рассуждать «как коллектив», мы идём своим путём, мы индивидуалисты. У Испании, напротив, была идеальная архитектура, но им проще, все испанские команды играют именно так, в их ДНК заложено желание доминировать над соперником, удерживать мяч, идти и отбирать его, когда они проигрывают», — приводит слова Сакки Football Italia