Бельгия — Румыния: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 22:00

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Сегодня, 22 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встретятся сборные Бельгии и Румынии. Игра пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступит Шимон Марциняк из Польши. Матч начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Бельгии проиграла Словакии со счётом 0:1. Румыния победила сборную Украины со счётом 3:0.

После 1-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Бельгии не набрала ни одного очка и занимает последнее место в квартете Е. Румынская национальная команда, заработавшая три очка, располагается на первой строчке.

Трансляция матча Бельгия — Румыния на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.