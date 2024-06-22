«Он залечивал раны своим оптимизмом». Трахтенберг — о враче «Спартака» Василькове

Бывший пресс-секретарь «Спартака» Леонид Трахтенберг высказался о смерти экс-врача красно-белых Юрия Василькова, ушедшего из жизни сегодня, 22 июня, на 76-м году жизни.

«Знаю, что Юрий давно болел. Это печальное известие, хотя нельзя сказать, что я не замечал внешних изменений. Увы, они были к худшему. Но одно дело, когда ты мысленно понимаешь и предвидишь развязку, а другое — когда она натупает. В душе, когда речь идёт о друзьях, коллегах по «Спартаку», всегда теплится надежда на победу над этим серьёзнейшим недугом. В детстве я думал, что врачи никогда не болеют и не умирают. Такое приятное заблуждение, но, увы, они такие же люди, как и все.

Юрий Сергеевич был оптимистом не на 100, а на все 200%. Его специализацией была хирургия, но в команде он был и психотерапевтом. Своим оптимизмом он помогал залечивать те раны, которые естественным образом нет-нет, да появлялись у игроков. Да и не только у них — Юра и меня подлечивал (улыбается). Всякое случалось. Он часто шутил, и шутки его, как правило, были связаны с хирургией. Они были довольно жёсткими, но к этому привыкали.

К крайним мерам как врач Юрий Сергеевич прибегал лишь тогда, когда сам не мог восстановить игрока с помощью терапии. Всякий раз, когда в его кабинете оказывался футболист, тренер или кто-то ещё из «Спартака» или сборной, он неизменно начинал с одной фразы, внушающей оптимизм. Он уверенно и чётко говорил: «Вы в надёжных руках». И этот оптимизм строился не на словах, а на деле. Юрий Сергеевич в кратчайшие сроки помогал игрокам залечить травмы и вернуться в строй, приступить к тренировкам, а вскоре, посоветовавшись с Олегом Ивановичем, допускал их до матчей. Как правило, его диагнозы были безошибочными на 100%, благодаря этому рецидивов не случалось.

Юрий Сергеевич был профессионалом с большой буквы. Он любил футбол, любил свою профессию, любил «Спартак». Любил и игроков, тренеров и всех тех, с кем ему долгие годы приходилось работать бок о бок. С большим уважением относился к спартаковским болельщикам, был готов в случае необходимости оказать помощь и им. Футбол — это нервы не только для тренера, но и для тех, кто всей душой и сердцем переживает за команду на трибунах. К счастью, на наш с ним век пришлось гораздо больше радостных минут, нежели огорчительных. В этом тоже была заслуга Юрия Сергеевича Василькова.

Его жизнь, к моему величайшему сожалению и сожалению тех, кто его близко знал, вот так оборвалась. Соболезнования всем близким и всем тем, с кем пересекалась судьба замечательного врача и человека Юрия Сергеевича Василькова», — сказал Трахтенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.