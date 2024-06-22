ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Турция — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Румынии Йордэнеску: Бельгия — третья команда в мире

Тренер сборной Румынии Йордэнеску: Бельгия — третья команда в мире
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску поделился мнением о грядущем матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Бельгией, который состоится сегодня, 22 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не люблю сравнивать команды. Завтра новое испытание. Бельгия – команда номер три в мире с отличными игроками, и ей очень нужен результат. Поэтому завтра мы должны сыграть на совершенно новом уровне, мы должны показать хорошо организованную, точную и эффективную игру.

У этой команды (Румынии) есть потенциал. Я уверен, что мы реализуем его. У нас отличный коллектив. Мне бы хотелось, чтобы эта команда вдохновляла следующие поколения после этого турнира. Мы начали очень хорошо, надеюсь, что сможем продолжать так же. Мы всегда верили в себя и свои силы», — приводит слова Йордэнеску пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Бельгия — Румыния пройдёт на арене «Райн-Энерги» в Кёльне.

В 1-м туре Бельгия проиграла Словакии со счётом 1:0, а Румыния разгромила Украину (3:0).

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Тренер Румынии Йордэнеску рассказал, как стал наставником национальной команды
Материалы по теме
Бельгия — Румыния. Лукаку положит конец невезению
Бельгия — Румыния. Лукаку положит конец невезению
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android