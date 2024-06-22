Тренер сборной Румынии Йордэнеску: Бельгия — третья команда в мире

Главный тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску поделился мнением о грядущем матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Бельгией, который состоится сегодня, 22 июня.

«Я не люблю сравнивать команды. Завтра новое испытание. Бельгия – команда номер три в мире с отличными игроками, и ей очень нужен результат. Поэтому завтра мы должны сыграть на совершенно новом уровне, мы должны показать хорошо организованную, точную и эффективную игру.

У этой команды (Румынии) есть потенциал. Я уверен, что мы реализуем его. У нас отличный коллектив. Мне бы хотелось, чтобы эта команда вдохновляла следующие поколения после этого турнира. Мы начали очень хорошо, надеюсь, что сможем продолжать так же. Мы всегда верили в себя и свои силы», — приводит слова Йордэнеску пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Бельгия — Румыния пройдёт на арене «Райн-Энерги» в Кёльне.

В 1-м туре Бельгия проиграла Словакии со счётом 1:0, а Румыния разгромила Украину (3:0).