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Турция — Португалия. Прямая трансляция
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Турция — Португалия: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Турция — Португалия: стартовые составы команд на матч Евро-2024
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Сегодня, 22 июня, на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Турции и Португалии. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

Турция: Байындыр, Челик, Акайдын, Кёкчю, Актюркоглу, Чалханоглу, Бардакджи, Кадыоглу, Алпер Йылмаз, Айхан, Акгюн.

Португалия: Кошта, Пепе, Диаш, Пальинья, Роналду, Фернандеш, Силва, Леау, Мендеш, Канселу, Витинья.

Национальные команды Турции и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Чехией.

В 1-м туре Турция обыграла Грузию со счётом 3:1, а Португалия вырвала победу в добавленное время в матче с Чехией (2:1).

Чемпионат Европы в Германии продлится до 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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