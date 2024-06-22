Сборная Грузии сыграла вничью с Чехией в матче Евро-2024

Сегодня, 22 июня, состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Грузии и Чехии. Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил немец Даниэль Зиберт. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

На 23-й минуте нападающий сборной Чехии Адам Гложек открыл счёт в игре, но из-за касания руки игрока VAR отменил гол. На 45+4-й минуте нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и открыл счёт в матче. На 59-й минуте чешский форвард Патрик Шик забил ответный мяч.

Напомним, национальные команды Грузии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Турцией. В 1-м туре Грузия проиграла Турции со счётом 1:3, а Чехия на последних минутах упустила ничью в матче с Португалией (1:2).

Трансляция матча Грузия – Чехия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.