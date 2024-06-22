«Бенфика» не может продлить контракт с Невешем, который интересен «МЮ» и «ПСЖ» — Record

Полузащитник «Бенфики» и сборной Португалии Жоау Невеш ответил отказом на предложение своего клуба о продлении контракта. Об этом информирует Record.

По данным источника, «Бенфика» предлагала ему поднять зарплату вдвое – до € 1 млн в год. Но футболист считает такую ​​сумму слишком низкой для того, кто имеет серьёзное влияние на игру команды.

Напомним, ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что Жоау Невеш может перейти в «ПСЖ». Также в СМИ появлялась информация, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить «Бенфике» € 100 млн за Невеша

Невеш является воспитанником академии «Бенфики». За взрослую команду португальского клуба он выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.