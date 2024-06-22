Чехия установила рекорд Евро по ударам в створ ворот для команды, не выигравшей матч

Сборная Чехии нанесла 12 ударов в створ ворот в матче с национальной командой Грузии, что является рекордным показателем (с 1980 года) для команды, не сумевшей выиграть матч на чемпионате Европы, сообщает Opta Sport.

Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил немец Даниэль Зиберт. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Напомним, национальные команды Грузии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Турцией. В 1-м туре Грузия проиграла Турции со счётом 1:3, а Чехия на последних минутах упустила ничью в матче с Португалией (1:2).

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).