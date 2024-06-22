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«Оренбург» обыграл в товарищеском матче азербайджанскую «Зирю»

«Оренбург» обыграл в товарищеском матче азербайджанскую «Зирю»
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Сегодня, 2 июля, на спортивной базе «Фенербахче» в городе Болу (Турция) «Оренбург» сыграл товарищеский матч с азербайджанской «Зирей». Российская команда одержала победу со счётом 2:1.

Счёт был открыт во втором тайме. На 54-й минуте отличился полузащитник «Оренбурга» Алексей Барановский. Затем, на 64-й минуте преимущество оренбуржцев удвоил Джимми Марин. На 79-й минуте азербайджанцы сократили разницу в счёте, установив итоговый счёт встречи.

Напомним, «Оренбург» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на 12-м месте в турнирной таблице. Команда Давида Деограсии набрала 31 очко за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков. Следующий сезон РПЛ «Оренбург» начнёт домашним матчем со «Спартаком» в 1-м туре.

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