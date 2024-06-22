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Тетрадзе: Грузия на Евро не ударила в грязь лицом, но может играть лучше

Тетрадзе: Грузия на Евро не ударила в грязь лицом, но может играть лучше
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Бывший советский и российский футболист Омари Тетрадзе прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Грузии и Чехии (1:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Грузия
Окончен
1 : 1
Чехия
1:0 Микаутадзе – 45+4'     1:1 Шик – 59'    

«Сборная Грузии впервые вышла и выступает на таком уровне, но неплохо себя проявляет. Конечно, обидно, потому что могли выиграть матч с Чехией, но это футбол. Выигрывает тот, кто забивает. Именно поэтому, может быть, сказывается неопытность сборной Грузии на таких турнирах. Всё-таки у команды присутствует нервозность. Я считаю, что команда на первый раз сыграла достойно, не ударила в грязь лицом, но может играть лучше. Если сборная Грузии почаще будет оказываться на таком уровне, то будущее у национальной команды хорошее», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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