Тетрадзе: Грузия на Евро не ударила в грязь лицом, но может играть лучше

Бывший советский и российский футболист Омари Тетрадзе прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Грузии и Чехии (1:1).

«Сборная Грузии впервые вышла и выступает на таком уровне, но неплохо себя проявляет. Конечно, обидно, потому что могли выиграть матч с Чехией, но это футбол. Выигрывает тот, кто забивает. Именно поэтому, может быть, сказывается неопытность сборной Грузии на таких турнирах. Всё-таки у команды присутствует нервозность. Я считаю, что команда на первый раз сыграла достойно, не ударила в грязь лицом, но может играть лучше. Если сборная Грузии почаще будет оказываться на таком уровне, то будущее у национальной команды хорошее», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.