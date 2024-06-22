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Жорж Микаутадзе забил второй мяч, нанеся два удара в створ в двух матчах Евро-2024

Жорж Микаутадзе забил второй мяч, нанеся два удара в створ в двух матчах Евро-2024
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Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе сумел отличиться дважды, нанеся два удара в створ в двух матчах группового этапа чемпионата Европы — 2024. Форвард забил в ворота сборных Турции и Чехии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Грузия
Окончен
1 : 1
Чехия
1:0 Микаутадзе – 45+4'     1:1 Шик – 59'    

Сегодня, 22 июня, состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Грузии и Чехии. Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил немец Даниэль Зиберт. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1. В составе грузинской национальной команды на свой счёт гол записал Жорж Микаутадзе.

Напомним, национальные команды Грузии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Турцией. В 1-м туре Грузия проиграла Турции со счётом 1:3, а Чехия на последних минутах упустила ничью в матче с Португалией (1:2).

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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Видео: гол Микаутадзе в ворота сборной Чехии в матче Евро-2024
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