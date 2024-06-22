Георгий Мамардашвили стал вторым голкипером в истории Евро по количеству сейвов за матч

Голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Чехией (1:1) совершил 11 сейвов. Это лучший результат в истории чемпионатов Европы с 2012 года.

На Евро-2012 11 сэйвов за матч совершил голкипер сборной Ирландии Шей Гивен в матче с Испанией. Лучший результат в истории Евро (12 сейвов) принадлежит голкиперу сборной Латвии Александру Колинько в матче с Нидерландами в 2004 году.

На 23-й минуте нападающий сборной Чехии Адам Гложек открыл счёт в игре, но из-за касания руки игрока VAR отменил гол. На 45+4-й минуте нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и открыл счёт в матче. На 59-й минуте чешский форвард Патрик Шик забил ответный мяч.

Напомним, национальные команды Грузии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Турцией. В 1-м туре Грузия проиграла Турции со счётом 1:3, а Чехия на последних минутах упустила ничью в матче с Португалией (1:2).