Тетрадзе объяснил, с чем связана тусклая игра Кварацхелии на чемпионате Европы

Бывший советский и российский футболист Омари Тетрадзе высказался об игре нападающего сборной Грузии Хвичи Кварацхелии на чемпионате Европы.

«Хвича Кварацхелия на чемпионате Европы не похож сам на себя. Я считаю, что на него повлияли слухи и новости о возможном переходе в «ПСЖ». Если знать психологию футболистов, не имеет значения, кто будет играть, но такие слухи очень сильно сказываются на самоподготовке футболиста. Он отвлекается и думает больше о переходе, чем о футболе. Отсюда тусклая игра Кварацхелии», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 22 июня, состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Грузии и Чехии. Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил немец Даниэль Зиберт. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Национальные команды Грузии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Турцией.

В 1-м туре Грузия проиграла Турции со счётом 3:1, а Чехия на последних минутах упустила ничью в матче с Португалией (1:2).