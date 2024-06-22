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Тетрадзе объяснил, с чем связана тусклая игра Кварацхелии на чемпионате Европы

Тетрадзе объяснил, с чем связана тусклая игра Кварацхелии на чемпионате Европы
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Бывший советский и российский футболист Омари Тетрадзе высказался об игре нападающего сборной Грузии Хвичи Кварацхелии на чемпионате Европы.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Грузия
Окончен
1 : 1
Чехия
1:0 Микаутадзе – 45+4'     1:1 Шик – 59'    

«Хвича Кварацхелия на чемпионате Европы не похож сам на себя. Я считаю, что на него повлияли слухи и новости о возможном переходе в «ПСЖ». Если знать психологию футболистов, не имеет значения, кто будет играть, но такие слухи очень сильно сказываются на самоподготовке футболиста. Он отвлекается и думает больше о переходе, чем о футболе. Отсюда тусклая игра Кварацхелии», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 22 июня, состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Грузии и Чехии. Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил немец Даниэль Зиберт. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Национальные команды Грузии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Турцией.

В 1-м туре Грузия проиграла Турции со счётом 3:1, а Чехия на последних минутах упустила ничью в матче с Португалией (1:2).

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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