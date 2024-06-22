Тетрадзе: Мамардашвили спас Грузию. Не зря говорят, что вратарь — полкоманды

Бывший советский и российский футболист Омари Тетрадзе оценил игру голкипера сборной Грузии Георгия Мамардашвили в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Чехией (1:1).

«Мамардашвили — квалифицированный вратарь, который уверен в себе. Не зря говорят, что вратарь — это полкоманды. В сегодняшней игре с Чехией он спас Грузию. Если бы не Мамардашвили в первом тайме, то чехи могли бы вести в счёте. Он своей игрой доказывает, что он профессионал. Самое главное, что он стабилен. Поэтому, скорее всего, может оказаться в хороших клубах Европы», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Георгий Мамардашвили в матче Чехией совершил 11 сейвов. Это лучший результат в истории чемпионатов Европы с 2012 года.