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Тетрадзе: Мамардашвили спас Грузию. Не зря говорят, что вратарь — полкоманды

Тетрадзе: Мамардашвили спас Грузию. Не зря говорят, что вратарь — полкоманды
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Бывший советский и российский футболист Омари Тетрадзе оценил игру голкипера сборной Грузии Георгия Мамардашвили в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Чехией (1:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Грузия
Окончен
1 : 1
Чехия
1:0 Микаутадзе – 45+4'     1:1 Шик – 59'    

«Мамардашвили — квалифицированный вратарь, который уверен в себе. Не зря говорят, что вратарь — это полкоманды. В сегодняшней игре с Чехией он спас Грузию. Если бы не Мамардашвили в первом тайме, то чехи могли бы вести в счёте. Он своей игрой доказывает, что он профессионал. Самое главное, что он стабилен. Поэтому, скорее всего, может оказаться в хороших клубах Европы», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Георгий Мамардашвили в матче Чехией совершил 11 сейвов. Это лучший результат в истории чемпионатов Европы с 2012 года.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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