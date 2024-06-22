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Игрок «Ахмата» Богосавац: каждый игрок сборной Сербии знает о поддержке россиян

Игрок «Ахмата» Богосавац: каждый игрок сборной Сербии знает о поддержке россиян
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Сербский крайний защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац высказался о поддержке россиянами сборной его страны на чемпионате Европы — 2024.

«На матчах сборной Сербии было очень много русских и сербских болельщиков. Я знаю, что все русские болеют за Сербию. В Германию прилетело много российских болельщиков. Я знал, что так и будет, потому что мы братья! Нам очень приятно, что русские нас поддерживают. Каждый игрок сборной Сербии знает о поддержке россиян», — приводит слова Богосаваца Metaratings.

Напомним, после двух туров группового этапа чемпионата Европы — 2024 сербская национальная команда набрала одно очко и на текущий момент занимает последнее, четвёртое место. Возглавляет группу С сборная Англии, у которой в активе четыре очка.

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