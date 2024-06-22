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Этан Мбаппе ведёт переговоры с «Лиллем» о переходе в клуб — Footmercato

Этан Мбаппе ведёт переговоры с «Лиллем» о переходе в клуб — Footmercato
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17-летний полузащитник Этан Мбаппе, который приходится младшим братом нападающему Килиану Мбаппе, может перейти в «Лилль». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, соглашение пока не заключено, но стороны находятся в активной фазе переговоров. Сообщается, что президент «Лилля» лично заинтересован в переходе футболиста.

Этан Мбаппе находился в системе «ПСЖ» с 2017 года. В 2023 году он дебютировал за основную команду. В минувшем сезоне Этан Мбаппе принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в трёх из которых сыграл в составе основной команды «ПСЖ», отметившись восемью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн. В июне Этан объявил об уходе из «ПСЖ» вслед за братом.

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