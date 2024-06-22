«Нам пришлось нелегко». Капитан сборной Чехии Соучек прокомментировал ничью с Грузией

Полузащитник и капитан сборной Чехии Томаш Соучек прокомментировал ничью с Грузией (1:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024.

«Очевидно, что мы разочарованы. Мы хотели большего от этого матча, хотели победить и приблизиться к выходу из группы. Теперь у нас есть одно очко. У нас было много моментов, мы должны были забивать, а потом пропустили с пенальти, так что нам пришлось нелегко.

Мы всё ещё участвуем в соревнованиях и выйдем на последнюю игру в группе с желанием победить. Вратарь сборной Грузии стал лучшим игроком матча, что говорит о том, что мы играли неплохо. Но в конце обе команды забили только по одному голу и взяли по очку», — приводит слова Соучека пресс-служба УЕФА.