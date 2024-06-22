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Челебадзе: у Грузии есть шанс выйти из группы — мы будем бороться с Португалией

Челебадзе: у Грузии есть шанс выйти из группы — мы будем бороться с Португалией
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Бывший футболист «Динамо» Тбилиси и Батуми, а также экс-игрок сборной СССР Реваз Челебадзе оценил шансы сборной Грузии выйти в 1/8 финала Евро-2024 после матча 2-го тура группового этапа турнира с Чехией (1:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Грузия
Окончен
1 : 1
Чехия
1:0 Микаутадзе – 45+4'     1:1 Шик – 59'    

«Бог нам в конце матча с Чехией дал шанс, благодаря которому мы могли выиграть. Но у нас ещё остаются шансы, мы будем бороться с португальцами. Если Португалия победит Турцию, то можно будет спокойно бороться с этой сборной. Потому что они чуть расслабятся на третью игру, дав отдохнуть основным футболистам перед 1/8 финала», — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На 23-й минуте нападающий сборной Чехии Адам Гложек открыл счёт в игре, но из-за касания руки игрока VAR отменил гол. На 45+4-й минуте нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и открыл счёт в матче. На 59-й минуте чешский форвард Патрик Шик забил ответный мяч.

Напомним, национальные команды Грузии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Турцией. В 1-м туре Грузия проиграла Турции со счётом 1:3, а Чехия на последних минутах упустила ничью в матче с Португалией (1:2).

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