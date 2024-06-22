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Тренер сборной Чехии Гашек: поздравляю Грузию и её тренера с набранным очком

Тренер сборной Чехии Гашек: поздравляю Грузию и её тренера с набранным очком
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Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек высказался о ничьей с Грузией (1:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Грузия
Окончен
1 : 1
Чехия
1:0 Микаутадзе – 45+4'     1:1 Шик – 59'    

«Я хотел бы поздравить сборную Грузии и ее тренера Вилли Саньоля с набранным очком. Думаю, обе команды провели зрелищную игру, которая нравится болельщикам. Чувствовалась отличная атмосфера. Мы доминировали в матче, но не смогли забить второй мяч — 26 моментов говорят сами за себя. Однако и стоит признать, мы были рады тому, что соперник не реализовал свой момент после контратаки на последней минуте», — приводит слова Гашека официальный сайт УЕФА.

Напомним, национальные команды Грузии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Турцией. В следующем туре турнира сборная Грузии сыграет с Португалией, а Чехия встретится с Турцией. Оба матча пройдут 26 июня.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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