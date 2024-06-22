Тренер сборной Чехии Гашек: поздравляю Грузию и её тренера с набранным очком

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек высказался о ничьей с Грузией (1:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024.

«Я хотел бы поздравить сборную Грузии и ее тренера Вилли Саньоля с набранным очком. Думаю, обе команды провели зрелищную игру, которая нравится болельщикам. Чувствовалась отличная атмосфера. Мы доминировали в матче, но не смогли забить второй мяч — 26 моментов говорят сами за себя. Однако и стоит признать, мы были рады тому, что соперник не реализовал свой момент после контратаки на последней минуте», — приводит слова Гашека официальный сайт УЕФА.

Напомним, национальные команды Грузии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Турцией. В следующем туре турнира сборная Грузии сыграет с Португалией, а Чехия встретится с Турцией. Оба матча пройдут 26 июня.