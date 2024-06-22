Ашветия: Мамардашвили способен вытащить Грузию в плей-офф Евро-2024

Бывший нападающий сборной Грузии Михаил Ашветия высказался о результате матча 2-го тура чемпионата Европы — 2024 с Чехией. Встреча, которая проходила сегодня, 22 июня, завершилась с ничейным счётом 1:1.

«Очень тяжёлая игра, чехи чуть-чуть превосходили нас. Их физическая готовность была на высшем уровне. В концовке мы могли забить и выиграть, жаль, не смогли реализовать шанс. Остаётся последняя игра в группе – с Португалией. Если португальцы выиграют у турок, то выйдут в плей-офф. Грузии нечего терять уже, надо в последней игре выложиться по максимуму. У Португалии хороший состав, но пока есть шансы, надо играть. Набрали первое очко – это история уже. Теперь надо дальше прибавлять.

Мы многого ожидали от Хвичи, но у него не идёт пока что. Его хорошо закрывают соперники, на него оказывается большое давление. Надеемся, что с Португалией он сыграет намного лучше, чем в предыдущих матчах. Мамардашвили – герой матча? Не только сегодня, он это давно доказывает. Он способен вытащить команду в плей-офф, но не только от него зависит. В атаке надо играть агрессивно, с португальцами надо играть в более атакующий футбол и прессинговать. Во время матча никто по улицам не ходил, все смотрели футбол. Для нас это большой праздник», – приводит слова Ашветии Metaratings.

Напомним, национальные команды Грузии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Турцией. В следующем туре турнира сборная Грузии сыграет с Португалией, а Чехия встретится с Турцией. Оба матча пройдут 26 июня.