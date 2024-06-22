В азербайджанском «Туране» подтвердили назначение Бердыева на пост главного тренера

Спортивный директор азербайджанского «Турана» Самед Насибов сообщил, что известный тренер Курбан Бердыев подписал контракт с клубом.

«Вчера вечером Курбан Бердыев прибыл в Баку, а уже сегодня мы подписали с ним контракт. Всё отлично, переговоры прошли быстро и хорошо. Изначально мы хотели подписать этого специалиста на один год с возможностью продления ещё на один сезон. Но в ходе переговоров и обсуждения нюансов мы изменили сроки соглашения.

«Туран» следил за работой Курбана Бекиевича, и наш клуб понимал, что с этим специалистом можно построить долгосрочный проект. Сыграли имя и опыт Бердыева, поэтому окончательный контракт заключён по системе 2+1», — приводит слова Насибова Sport24.

71-летний Курбан Бердыев известен работой в «Рубине» с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019 год, а также в «Ростове» с 2014 по 2016 год. Под его руководством «Рубин» дважды выигрывал чемпионат России, завоевал Кубок страны и два национальных Суперкубка, а «Ростов» становился серебряным призёром страны. Последним местом работы Бердыева было махачкалинское «Динамо», которое он покинул в начале текущего года, став затем советником президента дагестанского клуба.