«Сочи» объявил о переходе полузащитника из «Динамо»

Футбольный клуб «Сочи» подписал контракт с 20-летним центральным полузащитником Русланом Шагиахметовым, ранее выступавшим за московское «Динамо». Выступать за сочинскую команду игрок будет под 72-м номером.

Шагиахметов находился в системе московского клуба с 2019 года. С 2021-го полузащитник выступал за вторую команду бело-голубых. Отметим, что Руслан являлся капитаном команды. За это время футболист провёл 69 матчей в составе «Динамо-2», в которых забил четыре гола. За основную команду бело-голубых игрок так и не дебютировал.

Напомним, «Сочи» по итогам завершившегося сезона РПЛ занял последнее, 16-е место с 24 очками в 30 матчах. Вместе с ним покинули РПЛ по итогам сезона-2023/2024 калининградская «Балтика» и екатеринбургский «Урал».