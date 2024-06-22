Видео: гол Шика в ворота сборной Грузии в матче Евро-2024

Сегодня, 22 июня, состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Грузии и Чехии. Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил немец Даниэль Зиберт. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

На 59-й минуте чешский форвард Патрик Шик забил ответный мяч. Предлагаем посмотреть видео забитого мяча.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, национальные команды Грузии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Турцией. В 1-м туре Грузия проиграла Турции со счётом 1:3, а Чехия на последних минутах упустила ничью в матче с Португалией (1:2).