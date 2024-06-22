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Турция — Португалия. Прямая трансляция
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Фото: курьёзный автогол защитника сборной Турции Акайдына в матче Евро-2024 с Португалией

Фото: курьёзный автогол защитника сборной Турции Акайдына в матче Евро-2024 с Португалией
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На 28-й минуте матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 защитник сборной Турции Самет Акайдын отправил мяч в свои ворота. Встреча продолжается в эти минуты, счёт 2:0 в пользу Португалии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
2-й тайм
0 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 21'     0:2 Акайдын – 28'     0:3 Фернандеш – 56'    

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Команды играют на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее, на 21-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Португалии Бернарду Силва.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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