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Фото: курьёзный автогол защитника сборной Турции Акайдына в матче Евро-2024 с Португалией

На 28-й минуте матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 защитник сборной Турции Самет Акайдын отправил мяч в свои ворота. Встреча продолжается в эти минуты, счёт 2:0 в пользу Португалии.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Команды играют на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее, на 21-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Португалии Бернарду Силва.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).