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Джанашия: Кварацхелии нужно прибавить — все знают, как против него играть

Джанашия: Кварацхелии нужно прибавить — все знают, как против него играть
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Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия высказался об игре вингера грузинской национальной команды Хвичи Кварацхелии на текущем чемпионате Европы — 2024. Напомним, футболист принял участие в двух матчах своей сборной, в которых не отметился результативными действиями.

«Что касается неубедительной игры Хвичи Кварацхелии, то все команды знают, как он играет, а также как он здорово смещается в центр и бьёт по воротам. Именно поэтому его всегда опекает один-два футболиста, которые перекрывают ему игру. Ему нужно чуть прибавить и что-то придумать, потому что все знают, как против него играть. Я думаю, что Хвича сыграет нормально со сборной Португалии», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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