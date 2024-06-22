Сборная Германии не сможет сыграть в розовой форме в матче со Швейцарией на Евро-2024

Сборная Германии не сможет сыграть в розовой форме в матче со Швейцарией в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, поскольку сборная Швейцарии выступает в качестве номинальных хозяев матча, то ей предоставляется право первой выбрать игровой комплект формы. Сообщается, что швейцарцы выбрали форму в красном цвете, поэтому сборная Германии не сможет выбрать розовый, поскольку такие цвета могут сливаться на телевизионной картинке.

По итогам двух стартовых туров Евро-2024 сборная Германии лидирует в группе А с шестью очками, Швейцария занимает вторую строчку, набрав четыре очка.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.