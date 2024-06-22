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Видеообзор матча Евро-2024 Грузия — Чехия

Видеообзор матча Евро-2024 Грузия — Чехия
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Сегодня, 22 июня, состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Грузии и Чехии. Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил немец Даниэль Зиберт. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Грузия
Окончен
1 : 1
Чехия
1:0 Микаутадзе – 45+4'     1:1 Шик – 59'    
Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

На 23-й минуте нападающий сборной Чехии Адам Гложек открыл счёт в игре, но из-за касания руки игрока VAR отменил гол. На 45+4-й минуте нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и открыл счёт в матче. На 59-й минуте чешский форвард Патрик Шик забил ответный мяч.

Гол Микаутадзе:

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Гол Шика:

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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