Рафаэл Леау пропустит матч сборной Португалии с Грузией на Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау пропустит матч своей национальной команды с Грузией в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2024 из-за перебора жёлтых карточек.

Игрок получил предупреждение на 39-й минуте матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Турции и Португалии. Оно стало для него вторым. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Чехией (2:1) Леау также получил предупреждение на 39-й минуте.

На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу сборной Португалии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч проходит на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Национальные команды Турции и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Чехией.