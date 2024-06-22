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Турция — Португалия. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Рафаэл Леау пропустит матч сборной Португалии с Грузией на Евро-2024

Рафаэл Леау пропустит матч сборной Португалии с Грузией на Евро-2024
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Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау пропустит матч своей национальной команды с Грузией в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2024 из-за перебора жёлтых карточек.

Игрок получил предупреждение на 39-й минуте матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Турции и Португалии. Оно стало для него вторым. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Чехией (2:1) Леау также получил предупреждение на 39-й минуте.

На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу сборной Португалии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч проходит на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
2-й тайм
0 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 21'     0:2 Акайдын – 28'     0:3 Фернандеш – 56'    

Национальные команды Турции и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Чехией.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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