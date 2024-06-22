2DROTS обыграли «Амкал» в серии буллиталити и вышли в 1/2 финала Медиалиги

Завершился ответный матч 1/4 финала пятого сезона Медийной футбольной лиги, в котором встречались московские «Амкал» и 2DROTS. Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Основное время матча завершилось со счётом 2:1 в пользу «Амкала». В серии послематчевых буллиталити точнее оказались футболисты 2DROTS (4:3). Первая встреча завершилась победой 2DROTS со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит на седьмой минуте встречи. Отличился нападающий «Амкала» Степан Костюков. На 21-й минуте экс-защитник «Зенита» Илья Скроботов, выступающий за «Амкал», отправил мяч в собственные ворота. На 32-й минуте номинальные хозяева получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Максим Пичугин.

Напомним, действующим победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём принимают участие 20 команд (в прошлых сезонах играли максимум 16 клубов).